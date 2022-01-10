До Ради не надходили передбачені законом документи щодо "підозри" Порошенку, - нардеп "ЄС" Геращенко. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що станом на 29 грудня до парламенту не надходило ніяких повідомлень щодо "підозри" Петру Порошенку.

Про це заявила нардеп "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова констатація брехні ДБР і ГПУ у так званій "справі Петра Порошенка" і грубого порушення закону. Наприкінці грудня ми звернулися до Голови ВР Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо начебто вручення "підозри" п’ятому Президенту України. Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував. В той же день репресивні органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив в ВР відповідного листа! І ось маємо офіційну відповідь від Голови ВР, що станом на 29 грудня!!! ніяких повідомлень від репресивних органів не отримував. Брехуни. Фальсифікатори. Служки Банкової. Це я про ГПУ і ДБР. Пану Голові дякуємо за чесну відповідь", - розповіла Геращенко.

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