Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ
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На сьогоднішній день майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
У лідерах Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення тут щеплена однією чи двома дозами.
Найменше мешканців вакциновано на Заході України – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Щепитися першою та другою дозою вакцини або отримати бустерну дозу, якщо ви вакцинувалися понад 6 місяців тому, можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Адреси та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.