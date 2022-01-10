ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса: Його підозрюють у хуліганстві та невиконанні судового рішення

Обвинувальний акт відносно нардепа Гео Лероса скеровано до суду. Парламентар обвинувачується у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

6 грудня 2021 року слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суду.

Ще раніше, 11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора народному депутату України повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

"Слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

У іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

Також читайте: ДБР працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди, - нардеп "Голоса" Рудик

Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст", - йдеться в повідомленні.

Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним.

В ДБР зазначили, що нардеп умисно не виконав рішення суду, "хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості".

Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: "Єдине що в мене залишається - це звертатися до ЄСПЛ"