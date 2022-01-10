У березні 2022 року буде готова вакцина від штаму "Омікрон", - гендиректор Pfizer Бурла

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла анонсував появу ефективної від штаму "Омікрон" вакцини. За його словами, вона з'явиться вже навесні 2022 року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав гендиректор Pfizer, додавши, що компанія вже почала виробництво перших доз.

Бурла зазначив, що ця вакцина буде ефективна не лише від "Омікрону", але й від інших штамів коронавірусу. Він не знає, яким саме чином уряди будуть використовувати дану вакцину, але Pfizer готова поставити препарат у разі потреби.

"Сподіваюся, що ми досягнемо чогось, що матиме набагато кращий захист, особливо від інфекцій", - додав Бурла.

Наразі дослідження свідчать про те, що вакцина Pfizer лише приблизно на 10% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванню при зараженні "Омікроном" через 20 тижнів після другого щеплення. Однак вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

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