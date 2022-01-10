Зеленський привітав Кравчука з днем народження: "Завжди велика честь звернутися до Вас по мудру й доречну пораду"

Президент Володимир Зеленський привітав першого главу держави Леоніда Кравчука з днем народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, привітання глава держави опублікував у Facebook.

​​"Сьогодні свій день народження відзначає перший Президент України Леонід Макарович Кравчук.



Надзвичайно мудра й досвідчена людина. Завжди жвавий і дотепний, попри свій поважний вік.



На долю Леоніда Кравчука випало керівництво державою у найскладніші часи, коли Україна лише ставала на ноги та здобувала незалежність. Під його проводом Україна заявила про себе у світі й була визнана міжнародною спільнотою", - йдеться в повідомленні.

Зеленський згадав, що був вдячний першому президентові за те, що він погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

"Він багато зробив, щоб переговорний процес щодо мирного врегулювання просувався й Україна наближалася до відновлення територіальної цілісності, повернення своїх людей і територій. Зокрема, за його участю вдалося досягти припинення вогню на Донбасі в липні 2020 року", - наголосив президент.

"Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення. Зичу міцного здоров’я та швидшого відновлення. Для мене завжди велика честь звернутися до Вас по мудру й доречну пораду", - підсумував Зеленський.

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