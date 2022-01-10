На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС
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Двоє українських воїнів підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Захисники дістали поранення, несумісні з життям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.
"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться в повідомленні.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.