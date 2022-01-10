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На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

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На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС
Двоє українських воїнів підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Захисники дістали поранення, несумісні з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Aleksiey Ykropovich
    Будте прокляті усі рюсскіє хто почав та веде війну з Україною.
    Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
    Горіти в аду вбивцям ращисским!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    простіть і пробачте ГЕРОЇ
    політ ваш найтяжчий з мірил
    "міцніше тримайте зброю !" -
    чути з під шелесту крил....

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