На Донбасі загинули два воїни внаслідок підриву на невідомому пристрої. Від початку доби війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ООС

Двоє українських воїнів підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Захисники дістали поранення, несумісні з життям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Читайте: З воїном 95-ї ОДШБр Ігорем Тичиною, який загинув внаслідок поранення від кулі російського снайпера, попрощалися у Коростені. ФОТОрепортаж