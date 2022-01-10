Кіберполіція спільно з правоохоронцями Німеччини викрила учасника транснаціональної шахрайської групи: збитки сягають понад 18 млн грн

Кіберполіцейські Харківщини в рамках міжнародного співробітництва викрили 40-річного співорганізатора шахрайської схеми. Громадянин України спільно зі знайомим отримував на хакерських форумах скомпрометовані реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу.

Використовуючи ці дані, зловмисники сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Також зловмисники створювали сайти з пропозиціями працевлаштування та набирали торгових агентів. За допомогою створеної системи адміністрування через торгових агентів відбувалося відправлення товарів та забезпечувався подальший збут товарів у східноєвропейському зарубіжжі. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 мільйонів гривень.

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За місцями мешкання фігуранта працівники поліції в присутності правоохоронців Німеччини провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Києва.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

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Нині інший співорганізатор має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.