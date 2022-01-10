80 приміських потягів і сотні нових вагонів: "Укрзалізниця" розповіла про оновлення рухомого складу в 2022 році

Для пасажирських перевезень закуплять нові вагони, дизель-поїзди і запустять більше швидкісних поїздів денного руху. В розробці знаходиться новий застосунок для придбання квитків, а також є плани з впровадження харчування на поїздах далекого сполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Оновлення рухомого складу, яке почали минулого року за програмою "Велике будівництво", передбачає отримання 80 із 100 замовлених вагонів купе та СВ, проведення тендеру на закупівлю 30 плацкартних вагонів.

Також у 2022 році проведуть підготовчі процедури до замовлення 70 вагонів денного сполучення і придбання 500 нових вагонів через 3-річне замовлення. Вже оголошено тендер на закупівлю 80 нових приміських потягів.

Крім того, планують оновити парк дизель-поїздів, повернути на рейки ще одну Skoda City Elephant і закупити 10 нових швидкісних поїздів для розширення мережі денного швидкісного руху до 30% у загальній частці пасажирських перевезень.

"У 2022 році триватиме робота й над сервісною складовою, адже в розробці знаходиться новий застосунок для придбання квитків, розширюються можливості чат-бота, є плани з впровадження харчування на поїздах далекого сполучення, оновлення постільної білизни, ще більше цікавих партнерських пропозицій та екскурсійних турів, а також розширення мережі інформаційно-туристичних зон та вокзальних лаунжів по найбільших містах країни", - зазначили в "Укрзалізниці".

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В повідомленні наводять дані опитування, проведеного "УЗ" разом із агентством 4Service. Воно показало, що залізниця залишається найпопулярнішим видом транспорту. Його розглядають для подорожей 82% українців.

"Згідно з опитуванням, загальний рівень задоволеності послугами залізниці становить 5,47 балів з 10 можливих, а найбільш больовою точкою є застарілий рухомий склад. Саме поїздами найменше задоволені користувачі… До сильних сторін, згідно з опитуванням, можна віднести зручність способів оплати та зрозумілість процедури вибору потяга, типу вагона, місця тощо", - коментує "Укрзалізниця".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про повне оновлення пасажирського і вантажного складу Укрзалізниці, закупівлю нових потягів, електрифікацію колій та розвиток всієї інфраструктури УЗ за програмою "Велике будівництво".

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