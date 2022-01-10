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"Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включно з Афганістаном", - Токаєв про заворушення у Казахстані

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"Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включно з Афганістаном", - Токаєв про заворушення у Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про причетність до заворушень нібито бойовиків з країн Центральної Азії та Близького Сходу.

Про це він заявив під час відеоконференції з главою Європейської ради Шарлем Мішелем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.

"Я не сумніваюся, що це теракт. Це добре організований, добре підготовлений акт агресії проти Казахстану. Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан. Є й бойовики з Близького Сходу. Задум полягав у формуванні нашій території зони контрольованого хаосу з наступним захопленням влади. Тому в Казахстані було розпочато антитерористичну операцію", - сказав Токаєв.

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Він також підкреслив відданість Казахстану дотриманню всіх своїх міжнародних зобов'язань та підтвердив курс на подальший розвиток співпраці з інститутами Європейського Союзу та його державами-членами.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Да, Да , только говорили по русски и курили сигареты Друг.
  • Леонід Мефодовський
    Двадцать тысяч террористов, Карл, специально обученных в иностранных лагерях снижать цены на газ. (с) Аркадий Бабченко

  • Павло ШОвте
    Путин: протестовавшие в Казахстане прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.

    Имейте в виду: если вы увидели в магазине бабушку, возмущённую ценами - это никакая не бабушка. Это матёрый террорист, прошедший подготовку в лагерях за рубежом.
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