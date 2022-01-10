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У Казахстані очікують призначення нового уряду

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У Казахстані очікують призначення нового уряду
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 11 січня планує виступити у парламенті з Посланням, яке має перезапустити політичний процес у країні. Очікується також призначення нового уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в інформаційному повідомленні посольства Республіки Казахстан в Україні, наданому виданню.

"11 січня очікуємо на виступ глави держави з Посланням у парламенті. Воно має зробити рестарт політичного процесу у країні. Очікується призначення нового складу уряду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили казахські дипломати, "очевидно, що Казахстан перейшов у нову реальність, яку ще доведеться усвідомити". Вони запевнили, що Казахстан має намір слідувати заявленій ідеології "держави, що чує", і будувати більш чіткі механізми зворотного зв'язку влади з населенням, "щоб подібні радикальні події більше не відбувалися".

"Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями у Білорусі. Але наше глибоке переконання, поміж ними не можна ставити знак рівності. Те, що сталося у Казахстані, має абсолютно іншу природу", - заявили у посольстві.

У диппредставництві також поінформували, що після останніх подій у країні порушено 125 кримінальних справ.

Також читайте: "Більшість нападників були іноземними бойовиками з країн Центральної Азії, включаючи Афганістан", - Токаєв про заворушення у Казахстані

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Adrew Warko
    Убрали шестёрок назарбаева - назначат шестёрок путина Токаева
  • Alexey Chernyavsky
    Сам Пуйло будет назначать Захарченок и Моторыл.
  • Где-то там cc76281d
    А панство буде колихать,
    Храми, палати муровать,
    Любить царя свого п'яного,
    Та візантійство прославлять,
    Та й більше, бачиться, нічого.
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