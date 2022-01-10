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"Гарантії безпеки" від Росії суперечать принципам та цінностям НАТО, - заступник генсека Альянсу Джоане

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"Гарантії безпеки" від Росії суперечать принципам та цінностям НАТО, - заступник генсека Альянсу Джоане
У НАТО заявляють, що "гарантії безпеки" від Росії суперечать фундаментальним принципам та цінностям Альянсу.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

"Заступник генсека НАТО зазначив, що подані пропозиції Російською Федерацією у зв'язку з так званими гарантіями безпеки охоплюють положення, що суперечать фундаментальним принципам та цінностям НАТО. Неприпустимим є спроби втручання у зовнішні справи та політику безпеки суверенних країн з боку третіх країн", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не піде на компроміси з Росією щодо членства України, - Столтенберг

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вживатиме заходів, якщо США і країни НАТО не нададуть їй запитуваних "гарантій безпеки" та допустять вступ України до Альянсу.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Я не міг зрозуміти - навіщо Банкова в 2013 організовувала 'майдан без політиків», навіщо там світилися усілякі серьожі лещенкі і студентам дозволяли прогулювати пари заради присутності під стелою…. Думав просто так спускають пар…
    Але тоді навіщо оте побиття, коли й бити нікого було - усі розійшлися, а зранку мав початися Майдан з політиками…
    Тепер, коли дивлюся на Казахстан, очевидно, що Банкова і Кремль проводили ціленаправлену провокацію мета якої була зміна державного ладу за казахським зразком…
    Але тодішні відповідальні опозиціонери зуміли пройти по лезу - не створити для світу картинку вбивст і грабежів ніби безумного народу і як результат - введення миротворців з рашки…
    Ви сміялись над Порошенком на тракторі, який стримував штурм Банкової, сміялись над Кличком, який стримував гарячі голови на Груші… сміялись, обурювались, але не виходили за рамки… довге і нудне мирне протистояння призвело до того, що вони, а не ми, не витримали…
    Справді, була героїчна Небесна сотня, але була і перемога, була і є війна з РФ, але є лінія фронту, яку ми тримаємо і досі маємо союзників, яких розганяє Зеленський… Україна стікала кров'ю, але міцнішала!
    … в Казахстані буде небесна тисяча, поразка і довга війна в середині країни без лінії фронту( Білорусь навпаки не дотисла і вони майже мирно потрапили у рабство…
    Вкотре знімаю шапку перед інтелектом Майдану, який реально пройшов по лезу!
    Вкотре переосмислюючи дії нинішньої влади бачу, що це не зашквари і помилки, а провокації на казахський сценарій - від вагнергейту до енергетичної кризи, від відвертих президентських брехонь до пререслідувань Порошенка…
    Вихід? Він завжди є! Але спочатку думати, а потім діяти… а якщо хочеш діяти і не думати - довірся тим, що довели, що вміють думати, бо казки про майдани і революції без політиків завжди закінчуються однаково(

    Олександр Бригинець
  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    Лаврова , что то не видно , - Может подковы меняет , а может уже ???
  • Green sheet
    Рашка хочет чтобы всем связали руки ато она не чуствует себя в безопасности когда влазит в чужие дома и убивает людей
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