Бандити ночами нападали на морги і забирали тіла своїх спільників, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у "терористи" забрали з моргів тіла "закордонних бойовиків", які буцімто брали участь у протестах.

Про це він сказав на нараді глав країн ОДКБ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Хабар 24".

"З упевненістю говорю про пряму участь терористів, зокрема закордонних бойовиків, в агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників. Вони також забирали тіла бойовиків з поля бою. Це є практика міжнародних терористів відомого походження. Саме так вони замітають сліди", - заявив Токаєв.

Метою "закордонних бойовиків", за словами Токаєва, буцімто було захоплення влади.

Також президент Казахстану заявив, що бойовики "застосовують нову тактику" маскування, переодягаються в цивільний одяг, зголюють бороди тощо.

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