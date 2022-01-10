Завезений випадок малярії зафіксовано в Харкові
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
"У хворого, при проходженні медичного огляду та профілактичного обстеження в комунальному некомерційному підприємстві "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, виявлені збудники малярії", - йдеться у повідомленні.
Для дообстеження, встановлення діагнозу та лікування хворого госпіталізовано до терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №31" Харківської міської ради.
В осередку за місцем проживання хворого, фахівцями Харківської міської філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.
Малярія – це група трансмісивних захворювань, що передається від хворої до здорової людини малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом, проливним потом.
Хвороба найбільш поширена у країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії. Діагностика захворювання ґрунтується на клініко-епідеміологічних даних (перебування у ендемічній щодо малярії країні), наявності клінічних ознак (гарячкових приступів) та результатів дослідженні крові.
Для попередження захворювання особам, які від’їжджають у ендемічні з малярії країни, рекомендують проводити хіміопрофілактику. Препарат визначається лікарем з урахуванням ступеню поширеності малярії у кожній конкретній місцевості.
"Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у Вас виникла лихоманка, з’явились головний біль, слабкість, озноб чи інші симптоми, негайно звертайтесь до лікаря! Обов’язково повідомте, яку країну ви відвідували та коли", - зазначили в центрі контролю та профілактики хвороб.