Російсько-американські переговори завершились у Женеві, - ЗМІ

Американська та російська сторони завершили інтенсивний раунд переговорів у Швейцарії у понеділок, 10 січня, щоб знайти дипломатичний шлях для послаблення напруженості в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними російського представництва в Женеві, зустріч тривала більше семи годин, а американські та російські офіційні особи планують окремо проінформувати журналістів про результати увечері.

Офіційні делегації на чолі із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим і заступником держсекретаря США Венді Шерман засіли в представництві США в Женеві після 9 години ранку за місцевим часом, повідомляє Держдепартамент.

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Переговори в Женеві, які пройшли у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-Росія, стали першим раундом дискусій із росіянами і мають на меті пошук шляхів деескалації у Європі. Діалог відбувається на тлі зосередження російських військ біля кордонів України, а також ультимативних вимог Кремля щодо "гарантій безпеки" у Європі. Минулого місяця в Москві, зокрема, заявили, що хочуть, аби Північноатлантичний альянс повернувся до позицій 1997 року, а також щоб Україна і Грузія втратили будь-які перспективи членства в НАТО.

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З американського боку заперечили готовність обговорювати такі вимоги та заявили, що спілкуватимуться з росіянами лише з тих питань безпеки, де існує поле для дипломатичного діалогу.