Водій знепритомнів за кермом, в’їхав у мікроавтобус та загинув, - ДТП у Полтаві

Лікарі намагалися врятувати життя 62-річного чоловіка, але не змогли.

Про це повідомили у поліції Полтавської області, інформує Цензор.НЕТ.

Автомобіля "Toyota" під керуванням полтавця 1959 року народження зіткнувся з мікроавтобусом "Рута-25", яким керував місцевий 44-річний мешканець.

"За попередньою інформацією слідства, водієві автомобіля "Toyota" під час руху стало зле, він втратив свідомість та допустив зіткнення з мікроавтобусом", - йдеться у повідомленні поліції.

Лікарі, які прибули на місце події, намагалися врятувати життя водія легковика. Але це не вдалося - він помер в кареті екстреної медичної допомоги.

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"Травмованих серед пасажирів мікроавтобуса та пасажирів легковика немає", - додали в поліції.

Зараз слідчі з’ясовують всі обставини ДТП, щоб визначити правову кваліфікацію.