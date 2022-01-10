В Україні розпочався зимовий марафон написання листів українським заручникам - в'язням Кремля

В Україні правозахисники і активісті розпочинають традиційний Зимовий марафон листів для українських громадян - в'язнів Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Більшість із нас зустрічатиме зимові свята у теплі, затишку та з родиною. Українські політв'язні Кремля – з конвоєм, баландою, карцером, забуті на батьківщині... Чи не забуті? Ми можемо показати ув'язненим, що ми пам'ятаємо, і зробити їхній Новий Рік трохи теплішим", – йдеться у повідомленні Центру громадянських свобод.

Зазначається, що за ґратами в Росії та окупованому Криму перебувають щонайменше 127 українців, ще близько 300 – утримують на території окупованого Донбасу.

"Це досить різні люди – підприємець Валентин Виговський, правозахисник Сервер Мустафаєв, громадянський журналіст Сейран Салієв, вчителька Наталія Шило, лікар Наталія Стаценко, музикант Валерій Матюшенко, пенсіонер Віталій Атаманчук та багато інших", – зазначають правозахисники.

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В організації уточнили, яких правил при написанні листів слід дотримуватися, щоб вони пройшли російську тюремну цензуру:

писати російською мовою;

дотримуватися політичної нейтральності;

вказувати на конверті рік народження, повне ім'я, по батькові та прізвище адресата.

"Якщо ви вирішили написати лист людині, яка перебуває в окупованому Донбасі або в окупованому Криму, прохання ставити адресу Центру громадянських свобод: 01024 Київ, Басейна 9-Г, оф.25, абонентська скринька 10. Принаймні, ці листи отримають рідні полонених, якщо передати їх адресатам жодної можливості не буде. Якщо сумніваєтеся, кому написати – також надсилайте до Центру Громадянських Свобод, їх передадуть тим політв'язням, які отримали менше листів", – йдеться у повідомленні.

Правозахисники закликали також робити фото листів і селфі з ними та публізкувати в мережі з хештегами #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice, запрошуючи інших приєднатися до акції.

Зазначається, що марафон триватиме до кінця січня.

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