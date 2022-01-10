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Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман

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Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман
Росія на переговорах зі США не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання", - сказала Шерман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є дані, які вказують, що Росія готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Вони можуть довести, що вони не мають намірів вторгнутися (до України. - Ред.), повернувши військових назад на місця дислокації", - додала вона.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • metal35
    кацапо-фашисты понимают только силу!
    нужно вооружаться до зубов!и зачистить это логово фашистов на кацапии!
  • Maxim Ak-Murza
    Сразу было понятно, шо дикари все это затеяли только шоб побыковать на публику. Вопрос - и шо теперь?
  • Владимир Сухов e5dee246
    Це було б не страшно, якби у нас був президент.
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