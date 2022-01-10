Папа Римський Франциск закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні

Папа Римський Франциск під час традиційної щорічної зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, згадавши і Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині", – наголосив Франциск.

У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, Папа Франциск також порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення.

"Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом із методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі", - зауважив понтифік.

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Окрему увагу Папа Франциск приділив проблемі еміграції у сучасному світі. Папа закликав уряди Європейського Союзу знайти відповідну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку. "Питання міграції, так як і проблема пандемії та зміни клімату, виразно демонструють нам, що ніхто не може врятуватися сам по собі, а всі великі виклики нашого часу мають глобальний характер", – підсумував Франциск.

Ватикан має дипломатичні відносини із 183 країнами світу, а також із Європейським Союзом та Мальтійським Орденом. Дипломатичні установи у Римі при Святому Престолі мають 87 країн.