Імперативний мандат може стати коротким повідком для депутатів, - Айвазовська

Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає небезпечним застосування щодо українських депутатів імперативного мандату.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Насправді щодо місцевих депутатів ці механізми вже можуть бути запущені. І ми будемо їх відстежувати, бо лише через рік після виборів може бути реалізована ця процедура з листопада 2021 року", - зазначила Айвазовська.

"Я зараз не можу назвати статистику, але я думаю, що 2022 буде показовим, з використанням яких мотивів застосовується ця процедура. Щодо депутатів народних, я не бачу поки якихось серйозних ініціатив, але мені здається, що нам варто слідкувати за процесом змін виборчого та партійного законодавства, щоб дати відповідь, наскільки депутат буде самостійним", - зауважила експертка.

Айвазовська нагадала, що навіть коли депутат є партійним, він індивідуально представляє народ України, і він повинен мати свободи для реалізації цієї функції.

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"І все що може зробити партія – не брати недобросовісних людей. Якщо є перспектива накладання санкцій, то вони можуть бути в межах партійних відносин адміністративними – від накладання штрафів до заборони виступів. Але імперативний мандат в українських реаліях – це досить небезпечна річ. Бо депутат насамперед відповідальний перед виборцями, і створювати розмитий перелік підстав для позбавлення мандату – це просто короткий повідець для політика, який просто перетвориться на кнопкодава", - вважає Айвазовська.

Редакція закону "Про статус депутатів місцевих рад" від липня 2020 дозволяє припинити функції депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної або обласної ради за народною ініціативою. Таке відкликання можуть ініціювати як виборці, так і місцевий осередок партії, від якої обирався депутат, але не раніше ніж через рік після обрання.

У листопаді минулого року нова голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що норма про імперативний мандат може бути застосована до місцевих депутатів, які не виконують програму партії та не входять до фракції "Слуга Народу" у місцевих радах.

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.