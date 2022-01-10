Росія може використати силу проти України, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чому ні? Зараз на іншому боці кордону знаходяться 100 тис. російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили", - заявив Боррель в інтерв’ю, відповідаючи на питання, чи є ризик збройного конфлікту.

Він зазначив, що риторика Росії щодо України спільно з концентрацією військової сили на кордоні непокоїть Україну, НАТО та ЄС.

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