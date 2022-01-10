Росія може використати силу проти України, - Боррель
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Чому ні? Зараз на іншому боці кордону знаходяться 100 тис. російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили", - заявив Боррель в інтерв’ю, відповідаючи на питання, чи є ризик збройного конфлікту.
Він зазначив, що риторика Росії щодо України спільно з концентрацією військової сили на кордоні непокоїть Україну, НАТО та ЄС.