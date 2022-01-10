Вибори, що проводились у 2021 році – це великий крок назад і це схоже на часи Януковича, - Айвазовська

Вибори, які поводились в Україні минулого року, стали кроком назад щодо чистоти та демократичності їх проведення, вважає Голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Хоча на місцевих виборах, які завжди проходять складніше, бо їх дуже багато одночасно, території маленька, а конкуренти живуть поряд, і рівень чорного піару аж зашкалює, але навіть порівняно з ними вибори у березні і жовтні 2021 - як величезний крок назад", - зазначила Айвазовська.

Вона нагадала, що вже майже минув майже рік з моменту виборів у 87 окрузі (де змагались Василь Вірастюк та Олександр Шевченко, – ред.), але досі не розслідувано, чи були відразу внесені неправдиві відомості в протокол, чи були бюлетені викрадені.

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Найбільшою проблемою останніх виборів, на думку експертки стало фальшування протоколів.

Як приклад вона навела ситуацію в Харкові, коли кандидату Ігорю Терехову, який і так вже перемагав – хоч в першому турі, хоч в другому – були перекинуті голоси, щоб не проводити другий тур (ОПОРА вимагала перерахунку голосів, але суд їй відмовив).

"Практика фальшування протоколів не повинна мати хоч якогось порогу лояльності. Якщо протокол сфальшовано, то неважливо, скільки голосів вкрадено – 70, 6 чи 15. Останній випадок, коли таке відбулось, це був 2015 рік, це була обласна територіальна виборча комісія на виборах до Черкаської обласної ради. .. Там був замах на злочин. До цього повноцінно фальшування протоколів відбувалось у 2012 році, і в цьому плані 2021 на нього дуже схожий", - зауважила експертка.

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Другим небезпечним моментом Айвазовська назвала підкуп. Третім – застосування кандидатами адміністративного і бюджетного ресурсу.

Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.