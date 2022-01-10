Пентагон не бачить ознак послаблення концентрації сил РФ поблизу України
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Американські військові не помітили суттєвих змін чисельності російського угруповання поблизу України.
Про це заявив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не бачили суттєвих змін у тому, що стосується військ поблизу кордону з Україною", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.
"Не видно скорочення угруповання. Там все ще залишається суттєве угруповання - на схід, північ і навіть на південь від України", - додав Кірбі.