Новини

Пентагон не бачить ознак послаблення концентрації сил РФ поблизу України

3 67233
Пентагон не бачить ознак послаблення концентрації сил РФ поблизу України
Американські військові не помітили суттєвих змін чисельності російського угруповання поблизу України.

Про це заявив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не бачили суттєвих змін у тому, що стосується військ поблизу кордону з Україною", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

"Не видно скорочення угруповання. Там все ще залишається суттєве угруповання - на схід, північ і навіть на південь від України", - додав Кірбі.

Читайте: Між Росією та Україною може бути збройний конфлікт, - Боррель

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Adrew Warko
    Где президент Украины?
    Почему от него ни слова о возможной атаке ядерного государства?
    Почему только селфи с лыжной горки?
    Какой ******* за "это" проголосовал??
  • aleks kyb
    Погано що в смереку не вхерачився з розгону тупою макітрою. Скільки пользи приніс би Україні...
  • Папєрєднік
    Он устал от войны.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини