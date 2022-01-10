Формула Штайнмаєра втратила актуальність, бо Росія створила нові ризики видачею паспортів на окупованих територіях, - Айвазовська

Формула Штайнмаєра вже втратила актуальність і світовим лідерам треба шукати інші способи реагування на дії, що вчиняє Росія на українських територіях.

Таку думку висловила в інтерв’ю Цензор.НЕТ голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, яка представляла Україну в мінській контактній групі.

"Проблема з формулою Штайнмаєра в тому, що ми можемо зараз піднімати якісь середньовічні угоди, будапештський меморандум, але всі вам скажуть, що час пішов. Те саме сталося і з Мінськими угодами і формулою Штайнмаєра. Ситуація і безпекова і економічна на окупованих територіях стала іншою, і ми не можемо застосовувати рамки домовленостей, які були на початку - у 2014-2015", вважає Айвазовська.

Айвазовська нагадала, що за останні роки відбулось залучення громадян України з подвійним громадянством до політичних і виборчих процесів у Російській Федерації – як в ролі кандидатів, так і виборців.

"Якщо вірити російській статистиці, зараз понад 600 тисяч осіб змінили громадянство і отримали паспорти РФ. Відповідно до змін в Конституцію РФ, які були проведені влітку 2020 на референдумі з онлайн голосуванням (до якого є великі питання довіри, як і до всього, що робить Росія), РФ має право захищати своїх громадян на будь-якій території", - зауважила експертка.

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"Тобто мова про те, що російська держава отримала не лише право, а й обов’язок захищати своїх громадян на будь-якій території, зокрема і в мілітарний спосіб. Зараз не говоримо про Крим, бо це окрема історія з іншим забарвленням, бо відбулась порушення міжнародного права в частині зміни етнополітичного ландшафту населення за рахунок масового переселення з території Росії до Криму. І зараз вам ніхто не дасть точних даних, але навіть з огляду на українські дані, це десь пів мільйона громадян, що є дуже великим числом громадян Росії, які просто приїхали і поселились на території Криму", - зазначила Айвазовська.

"Тому формула Штайнмаєра – це про 2016, мінські угоди – це про 2014-2015 рік, а ми живемо вже в іншій реальності. І з нашими партнерами треба говорити про те, як реагувати на нові реальні факти, які відбулись з вини Росії на території України", - наголосила керівник ОПОРИ.

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Із повною версією інтерв'ю Ольги Айвазовської можна ознайомитись за посиланням.