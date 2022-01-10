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США домагаються, щоб РФ відвела війська від України, - Держдеп

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США домагаються, щоб РФ відвела війська від України, - Держдеп
США домагаються відведення військ РФ від кордону з Україною на місця постійної дислокації або - транспарентності, якщо вони зараз проводять навчання.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо побачити їх повернення до своїх казарм. А якщо вони проводять навчання, то ми хотіли б транспарентності з цього питання", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Так Прайс відповів на запитання журналіста, який бажав дізнатися, куди саме РФ, на думку Вашингтона, має відвести війська, щоб досягти деескалації поблизу України.

Також читайте: Пентагон не бачить ознак послаблення концентрації сил РФ поблизу України

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Miko R 798886a8
    ...Вот так Х*уйло и действует... Уже меньше говорят об оккупации и аннексии... Сейчас разговоры пошли о "транспарентности"... Нет уже и разговоров об оккупации части Грузии, части Молдовы. Очень тихо - о подавлении восстания в Казахстане...
    Очень плохо всё.
  • Colt
    Самая действенная санкнция - это звездюлина в тыкву от Украины.
    Но нашему буковельскому придурку серьёзное оружие доверить нельзя.
    Потому оружием будут накачивать Польшу и страны Балтии.
  • Мистер Икс 00711c20
    Предоставить Украине Томагавки ,они сразу сами рассосутся ,можно и Першингов подкинуть ...
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