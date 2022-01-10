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У МЗС РФ назвали "шантажем" можливі санкції США внаслідок російського вторнення в Україну

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У МЗС РФ назвали "шантажем" можливі санкції США внаслідок російського вторнення в Україну
Заступник голоси МЗС Росії Сергій Рябков назвав санкції, про запровадження яких в разі російського вторгнення до України говорять США, "шантажем".

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно чуємо про якусь ціну, яку Росії доведеться заплатити, якщо вона зробить чи не зробить щось, що хочеться чи не хочеться цим людям", - сказав Рябков.

Він наголосив, що "така розмова" є неприйнятною для Росії та не дасть бажаних результатів.

"Ось ці спроби висунути ультиматум, ось ці спроби шантажу та залякування", - додав російський дипломат.

Читайте: Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Andrei Piontkovsky


    @apiontkovsky

    ·
    https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 4h



    Рябков совершенно сказочный дол.... Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
  • Антон Чигур
    Да вы кацапье вкрай оху... ли!!!!
  • Александр Юр
    Точно Чуркин-2...
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