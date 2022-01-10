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Головні новини 10 січня: переговори США та Росії, ситуація в Казахстані

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Головні новини 10 січня: переговори США та Росії, ситуація в Казахстані
США та Росія провели переговори в Женеві, влада Казахстану заявляє про "відновлення порядку", Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців, - головні новини України 10 січня.

Двоє воїнів загинули на Донбасі

Захисники України підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та дістали поранення, несумісні з життям.

Переговори США та РФ

Представники Штатів та Росії зустрічалися в Женеві, на території представництва США при відділенні ООН. Перемовини проходили у закритому форматі й тривали майже 8 годин.

За їх результатами США заявили, що Росія не відповіла на заклики до деескалації.

Ситуація в Казахстані

Влада Казахстану твердить, що "відновила порядок" після "спроби держперевороту". Організаторами протестів, за офіційною версією, були "іноземні бойовики", а потім спільники буцімто викрали з моргів їхні тіла, щоби приховати сліди.

Тим часом у соцмережах продовжують публікувати відео жорстких зачисток на вулицях Алмати.

Українці вийшли до посольства Казахастану на акцію проти репресій та інтервенції ОДКБ.

Обвинувальний акт щодо Лероса передали до суду

Депутата підозрюють в хуліганстві через показаний президенту середній палець та невиконанні судового рішення через те, що він не оскаржив інформацію, яку оприлюнив про Дениса Єрмака - брата голови ОП Андрія Єрмака.

Медведчуку продовжили домашній арешт

Термін дії запобіжного заходу подовжили до 10 березня.

Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців

Україна наслідує в цьому рішенні Єврокомісію. Юридично все оформлять цього тижня. "Зелений" сертифікат про отримання двох доз вакцини діятиме не 365 днів, а 270.

Літак "Мрія" пошкодив у Польщі стійку шасі

Найбільший літак світу не може вилетіти з Польщі. На допомогу йому вирушили українські спеціалісти. Очікують, що несправність оперативно виправлять, після чого "Мрія" полетить далі.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Myko
    Під пальмою на теплому пісочку ніжився.

    Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?

    - Borislav Bereza (@UkrBereza) https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw January 9, 2022

    https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw
  • Андрей Дрофяк 2eff8870
    А шо клоун делал?
  • Myko
    Із 20 тисяч іноземних терористів Токаєв показав тільки одного "терориста" киргизького музиканта. А решта розчинилась у повітрі.

    З Казахстану надходить інформація, що з 28 грудня 2021 року Назарбаєва ніхто не бачив і не було його відеозвернення у зв'язку з подіями, а тільки те звернення що опублікувала його пресслужба. Йому 82-й рік, останній раз його бачили на публіці 28 грудня 2021 р. у Петербурзі на саміті СНД. Є припущення, що він важко хворий і Токаєв скористався ситуацією, щоб усунути клан Назарбаєва від влади за допомогою рашистської армії. Складається враження, що ху*ло був готовий і ждав сигналу, бо дуже швидко ввів війська. Для того щоб ввести війська необхідний час на підготовку, а тут зразу після звернення Токаєва рашистські військові літаки почали приземлятись в казахських аеропортах.
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