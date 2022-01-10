Головні новини 10 січня: переговори США та Росії, ситуація в Казахстані
Двоє воїнів загинули на Донбасі
Захисники України підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та дістали поранення, несумісні з життям.
Переговори США та РФ
Представники Штатів та Росії зустрічалися в Женеві, на території представництва США при відділенні ООН. Перемовини проходили у закритому форматі й тривали майже 8 годин.
За їх результатами США заявили, що Росія не відповіла на заклики до деескалації.
Ситуація в Казахстані
Влада Казахстану твердить, що "відновила порядок" після "спроби держперевороту". Організаторами протестів, за офіційною версією, були "іноземні бойовики", а потім спільники буцімто викрали з моргів їхні тіла, щоби приховати сліди.
Тим часом у соцмережах продовжують публікувати відео жорстких зачисток на вулицях Алмати.
Українці вийшли до посольства Казахастану на акцію проти репресій та інтервенції ОДКБ.
Обвинувальний акт щодо Лероса передали до суду
Депутата підозрюють в хуліганстві через показаний президенту середній палець та невиконанні судового рішення через те, що він не оскаржив інформацію, яку оприлюнив про Дениса Єрмака - брата голови ОП Андрія Єрмака.
Медведчуку продовжили домашній арешт
Термін дії запобіжного заходу подовжили до 10 березня.
Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців
Україна наслідує в цьому рішенні Єврокомісію. Юридично все оформлять цього тижня. "Зелений" сертифікат про отримання двох доз вакцини діятиме не 365 днів, а 270.
Літак "Мрія" пошкодив у Польщі стійку шасі
Найбільший літак світу не може вилетіти з Польщі. На допомогу йому вирушили українські спеціалісти. Очікують, що несправність оперативно виправлять, після чого "Мрія" полетить далі.