Головні новини 10 січня: переговори США та Росії, ситуація в Казахстані

США та Росія провели переговори в Женеві, влада Казахстану заявляє про "відновлення порядку", Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців, - головні новини України 10 січня.

Двоє воїнів загинули на Донбасі

Захисники України підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та дістали поранення, несумісні з життям.

Переговори США та РФ

Представники Штатів та Росії зустрічалися в Женеві, на території представництва США при відділенні ООН. Перемовини проходили у закритому форматі й тривали майже 8 годин.

За їх результатами США заявили, що Росія не відповіла на заклики до деескалації.

Ситуація в Казахстані

Влада Казахстану твердить, що "відновила порядок" після "спроби держперевороту". Організаторами протестів, за офіційною версією, були "іноземні бойовики", а потім спільники буцімто викрали з моргів їхні тіла, щоби приховати сліди.

Тим часом у соцмережах продовжують публікувати відео жорстких зачисток на вулицях Алмати.

Українці вийшли до посольства Казахастану на акцію проти репресій та інтервенції ОДКБ.

Обвинувальний акт щодо Лероса передали до суду

Депутата підозрюють в хуліганстві через показаний президенту середній палець та невиконанні судового рішення через те, що він не оскаржив інформацію, яку оприлюнив про Дениса Єрмака - брата голови ОП Андрія Єрмака.

Медведчуку продовжили домашній арешт

Термін дії запобіжного заходу подовжили до 10 березня.

Covid-сертифікати діятимуть не рік, а 9 місяців

Україна наслідує в цьому рішенні Єврокомісію. Юридично все оформлять цього тижня. "Зелений" сертифікат про отримання двох доз вакцини діятиме не 365 днів, а 270.

Літак "Мрія" пошкодив у Польщі стійку шасі

Найбільший літак світу не може вилетіти з Польщі. На допомогу йому вирушили українські спеціалісти. Очікують, що несправність оперативно виправлять, після чого "Мрія" полетить далі.