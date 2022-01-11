США додатково виділили Україні військової допомоги на 200 млн доларів, - CNN

Наприкінці 2021 року адміністрація президента США без публічного розголосу виділила Україні додаткові 200 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомила кореспондент телеканалу CNN у Держдепартаменті США Кайлі Етвуд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України", — написала Етвуд.

Журнаіст уточнила, що ця інформація отримала підтвердження у чотирьох джерел.

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Уточнюється, що пакет нової підтримки дозволяє передати Україні таку саме оборонну продукцію, яку США надавали в минулому, у тому числі летальне озброєння. Зокрема, йдеться про стрілецьку зброю та боєприпаси, а також засоби зв’язку, медичне обладнання, запасні частини та іншу допомогу. Рішення було затверджене лише за кілька тижнів до того, як США й Росія розпочали переговори щодо безпекової ситуації в Європі.

За словами двох джерел CNN, адміністрація Байдена на початку січня повідомила Конгрес про затвердження нової допомоги Україні, що необхідно було здійснити за процедурою. Причому це також було зроблено негласно, зазначається в повідомленні.

Зазаначається, що на доставку виділеної допомоги знадобиться певний час.