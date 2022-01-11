Голова ОБСЄ Рау закликав Казахстан дотримуватися зобов'язань щодо прав людини

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав владу Казахстану дотримуватися міжнародних зобов'язань, у тому числі у сфері прав людини.

Про це Рау заявив під час телефонної розмови з в.о. віцепрем'єра - міністра закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Рау висловив співчуття з приводу численних жертв насильства за останній тиждень і наголосив на необхідності дотримуватися зобов'язань ОБСЄ, у тому числі стосовно прав людини", - йдеться у повідомленні.

Чинний голова ОБСЄ закликав усі сторони діяти відповідально та стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації та насильства. Він запропонував допомогу та підтримку владі й народу Казахстану у продовженні політичних реформ з повним дотриманням зобов’язань, у тому числі через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані.

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Зазначається, що зі свого боку Тлеуберді поінформував співрозмовника про поточну ситуацію у Казахстані, у т. ч. щодо місії ОДКБ. А також запевнив у намірі влади "поважати та виконувати всі міжнародні зобов’язання, у тому числі щодо прав та основних свобод людини".