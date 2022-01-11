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США вивчають потреби України у засобах ППО, – Пентагон

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США вивчають потреби України у засобах ППО, – Пентагон
Делегація військових США вивчала потреби України у засобах протиповітряної оборони.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами представника Пентагону, американська делегація проконсультувалася із представниками України щодо потреб країни в оборонній сфері. Зокрема йшлося про протиповітряну та протиракетну оборону. Він відмовився повідомити деталі.

На запитання, чи є ознаки змін у чисельності російського угруповання поблизу кордонів України, Кірбі відповів негативно. За його словами, поблизу України залишається суттєве угруповання – "на схід, північ і навіть на південь від України".

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Скумбрию ловит. По 8 гривен.
  • oleg1966
    Он вчера улетел на Сейшелы отдыхатьВячеслав Береза вчера предоставил факты о том что Осел улетел в очередное путешествие или на встречу с кацапским руководством .
  • Кремень
    Не хочеться бути песимістом,але Україна висить на волосинці від падіння в прірву.На чолі країни-нікчема,влада-винігрет із злодюжок,"кротів",придурків і просто відвертого лайна,країною керує якийсь мутний єрмак.Змінити владу не можна,бо самі не підуть,а протестувати не можна,бо ху@ло "приставив пістолет до скроні країни". Ця волосинка-підтримка США,українська армія і частина патріотичного населення.Невнятне бурмотіння Заходу на реальну загрозу тільки підбурює вже зовсім знахабніле ху@ло.Якось,м'яко кажучи, все недобре виглядає.
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