16 дітей зазнали інгаляційного отруєння хлором після перебування в аквапарку у Хмельницькому, - ЦГЗ

16 дітей з Вінниччини, які напередодні перебували в аквапарку міста Хмельницький, дістали інгаляційне отруєння хлором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я МОЗ,

Згідно з офіційним повідомленням, 50 мешканців смт. Турбів (Вінницька область), серед яких 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали розважальний комплекс під час відпочинку у смт. Летичів (Хмельницька область).

Після відвідування аквапарку у 16 дітей з’явилися прояви гострого отруєння — сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості. Всі вони отримали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, після чого 13 дітей вирушили додому, ще 3 дітей було госпіталізовано до педіатричного відділення і відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

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Попередньою причиною отруєння лікарі називають перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції, адже діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30.