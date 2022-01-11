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Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС

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Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС
Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - повідомили у штабі.

У штабі наголосили, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Пісків із СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, - штаб ООС

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.

Двоє українських воїнів загинули внаслідок підриву на замінованій ділянці на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, - штаб ОС 01

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Топ коментарі

  • Nikolaj Sverhun
    А де ж гнидакомандуюча,навіть співчуття рідним не висловить?Царство Небесне воїнам,співчуття рідним...
  • ingrid
    Вечная и светлая память погибшим…….Пусть покоятся с миром……
    Родным и близким искрение соболезнования.
  • Vladimir T fd7dc273
    А шо наша доблестная разведка? Спала, когда орки дiлянку мiнували? Виноватых нет? Значит будут новые подрывы.
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