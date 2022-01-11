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Помер президент Європарламенту Давид Сассолі

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Помер президент Європарламенту Давид Сассолі
Голова Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня в Італії, повідомив його прессекретар Роберто Куїло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сассолі помер о 1:15 ранку (...) в Авіано (Італія), де його було госпіталізовано. Дата і місце похорону буде оголошено найближчими годинами", - написав Куїло в Twitter.

Раніше Європейський парламент поширив у Брюсселі в понеділок комюніке про госпіталізацію свого голови Давида Сассолі з ускладненням через "дисфункцію імунної системи".

"Голова Європейського парламенту Давид Сассолі перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була потрібна через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", - сказано в документі.

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Сассолі, італійський соціал-демократ, став президентом Європарламенту в 2019 році. Його повноваження спливали у січні.

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Топ коментарі

  • Amber


    Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
    Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

    Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.

    У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
  • Vitia Ma
    Ваксер
  • Propan
    Пора уже омолодить, подзеленить и подлибералить ЕСовскую бюрократию. Даже ежу в лесу понятно, что старперы с левым уклоном сдают Европу на растерзание раненому кацапскому медведю. Уже отдали, то медведь просто на глиняных ногах, боится Турцию и Украину.
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