В Україні за добу від COVID-19 померли 219 людей, зафіксовано 5 429 нових випадків зараження, 7 761 особа одужала

За добу 10 січня в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 219 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за добу 10 січня в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).

Крім того, вакциновано проти COVID-19 96 385 людей. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.

Також за минулу добу було госпіталізовано 915 осіб; зафіксовано 219 летальних випадків, одужала 7 761 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 709 871 особа; одужало – 3 522 547 осіб, летальних випадків – 97 544, проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

Зазначається також, що понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

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