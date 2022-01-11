Якнайшвидше надання Україні членства в НАТО та ЄС - єдина правильна відповідь Путіну, - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає, щоб новий уряд Німеччини дав чітку впевненість щодо якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол написав у твіттері.

"Київ вимагає від Берліна чіткого комітменту якнайшвидше надати Україні членство в НАТО та ЄС", – написав дипломат.

Мельник зауважкє, що це єдиний правильний крок, який має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати "ефемерні безпекові занепокоєння" президента Росії Володимира Путіна.

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