Якнайшвидше надання Україні членства в НАТО та ЄС - єдина правильна відповідь Путіну, - посол Мельник
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає, щоб новий уряд Німеччини дав чітку впевненість щодо якнайшвидшого вступу України до Євросоюзу та НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол написав у твіттері.
"Київ вимагає від Берліна чіткого комітменту якнайшвидше надати Україні членство в НАТО та ЄС", – написав дипломат.
Мельник зауважкє, що це єдиний правильний крок, який має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати "ефемерні безпекові занепокоєння" президента Росії Володимира Путіна.