Американські сенатори вимагають від Байдена жорсткого підходу до "неприйнятного списку вимог" РФ

Група американських сенаторів на чолі з республіканцем Марко Рубіо в листі на ім'я президента Джо Байдена вимагає на переговорах з Росією жорстко підійти до обговорення українського питання та російських ініціатив щодо НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У листі йдеться: "Ми просимо адміністрацію(...) продовжувати недвозначно засуджувати військові загрози та провокації Росії".

"Дуже важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували нашу рішучість і відмовилися задовольнити неприйнятний список вимог", - наголосили автори.

На їх думку, гарантії безпеки, яких вимагає Росія, спрямовані на те, щоб "відновити російську сферу впливу в Європі, де Кремль може вільно примушувати та залякувати такі країни, як Україна, Грузія, Молдова, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Румунія, які стали твердими американськими союзниками та партнерами".

Адміністрація на переговорах має продемонструвати, що "Росія не має права вето на розширення НАТО" і що "двері для членства в НАТО залишаються відкритими для європейських країн(...), членство яких сприяє безпеці Євроатлантичного регіону".

Сенатори вважають за необхідне "розглянути можливість збільшення військової присутності на східному фланзі Альянсу, включно з країнами Балтії, Польщі та регіону Чорного моря, щоб стримувати фактор російської агресії". У цьому ключі вони вважають важливою "додаткову допомогу Україні та країнам Східної Європи у гарантуванні безпеки".

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Вони пропонують США та їхнім союзникам запровадити санкції проти російського президента та його оточення, продемонструвати "прихильність Сполучених Штатів до підтримання порядку в Європі, заснованого на правилах".