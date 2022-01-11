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Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову

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Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову
Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його заяви про те, що "НАТО - геополітичний проєкт, спрямований на захоплення територій".

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку Лаврова щодо того, що НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій.

"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - відповів Сікорський.

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Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову 01

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Александр Ивашин 054948b9
    Ай , молодец ! Респект Сикорскому !!!
  • Ksenia VB
    Оце відповідь, не те шо наш єрмак і кульома....про зелєносного вже мовчу.
  • Галина Ткаченко 84932f9b
    Так і тільки так треба розмовляти з кацапами. І періодично давати по яйцях,- тоді буде все ОК
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