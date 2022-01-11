Новий сплеск COVID-19 очікується з кінця січня. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням до квітня, - Кузін

Новий сплеск коронавірусу очікується в Україні із кінця січня.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я маю надію, що ні (нової хвилі ще немає. - Ред.). Зараз у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає частка госпіталізованих. Однак, цей зріст не є значним. Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря", - відповів він на запитання, чи є збільшення госпіталізацій хворих на коронавірус початком нової хвилі пандемії.

"За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", - додав Кузін.

Він також прогнозує, що даний спалах буде тривалим.

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - зазначив головний санітарний лікар.

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За його словами, кількість смертей унаслідок нового спалаху також буде залежати від темпів вакцинальної кампанії.

"Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 за кількістю нових випадків або кількістю смертей", - стверджує Кузін.