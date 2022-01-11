Шендерович оголосив про виїзд із Росії: "Не бажаю доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя"

Російський публіцист Віктор Шендерович повідомив про вимушений виїзд з Росії через політичні переслідування та загрозу арешту та ув'язнення в зв'язку з кримінальним провадження за заявою "кремлівського кухаря" Євгена Пригожина.

Про це він заявив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Я завжди з'являюся за повістками на допити та до судів. Почасти з цікавості, почасти з довіри до долі і набутої в дитинстві віри в торжество якщо не добра, то здорового глузду. Так воно й йшло з часів першого переслідування за програму "Куклы", транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові карні злочини "нульових" - до мільйонного штрафу часів "підкорення Криму" та нових автозаків. Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина, я, мабуть, утримаюсь, і саме зі здорового глузду. Немає тут жодної суперечки, яка потребує нової судової інстанції, як немає тут (давно) жодного суду. "Потерпілий" відкрито заявив про бажання заткнути мені рота, а заразом і залякати всіх, кого не влаштовує кривавий, злодійський і безкарний слід, що тягнеться за його ім'ям. Зрозумівши, що журналістів не зупинити штрафами, "кремлівський кухар" перейшов до шантажу кримінальними статтями", - розповів він.

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"Різка для мене зміна пейзажу тут - не так у гіпотетичному терміні (до нього в моєму розпорядженні залишалося б принаймні трохи часу), скільки в досудових заходах. На жаль, ст. 128.1 КК РФ передбачає обмеження волі на час слідства, і в мене чомусь немає особливих підстав сумніватися у тому, що ця норма може бути застосована. Що ж до суті справи, то вона проста як яйце, і це втілений Оруелл, хоч як банально це вже звучить. Наклепом на Пригожина називається тепер правда про нього. Мене вже судили з цього приводу минулого року, і я не полінувався надати Приморському суду Петербурга в буквальному сенсі пуд доказів того, що жодної іншої репутації, крім репутації карного злочинця і вбивці, у Пригожина немає і ніколи не було. Надав і сприятливий для себе лінгвістичний висновок, виконаний визнаними в РФ судовими експертами. Суті питання суд навіть не розглядав, процесуальними вимогами закону знехтував, а у своєму рішенні прийняв сторону позивача та його експерта – людину з заочною освітою та фільчиною грамотою замість диплома (який піп, така і парафія). Уголовщина, сказано ж вам", - додав Шендерович.

"Так що тема правосуддя вичерпана, не розпочавшись, і мова тепер тільки про те, чи йти мені на повідець домашнього арешту і чи сидіти в наморднику, на втіху всій цій братві - чи перечекати погану колізію зовні від їхніх блатних понять. І я вирішив перечекати зовні. Може, когось засмутить моє небажання доводити залишком свого життя аксіому про путінське правосуддя – як на мене, ця справа давно вже порожня та зайва. Зрозуміло, від'їзд - це саме те, на що мені натякали з Кремля двадцять років безкінечною і демонстративною кримінальністю на мою адресу. Проникнення в житло, стеження, телефонне хуліганство, наклеп, вторгнення в приватне життя, прямі загрози самому життю... По жодній моїй заяві в поліцію відповіді я не дочекався: так путінська Росія вказувала на моє місце біля вітчизняної параші. Тепер, уже без жодних метафор, йдеться про перспективу позбавлення волі. Втім, вимушений від'їзд із батьківщини - це теж позбавлення волі, зрозуміло", - заявив публіцист.

"Скаржитися в моєму становищі безглуздо: не я перший і не буду останній, не кажучи вже про долю Нємцова, долю Мохнаткіна, Навального, Дмитрієва, сотень інших політзеків. Не кажучи вже про те, що творить Росія в розв'язаних нею війнах та інтервенціях... Мені ж, за всі мої провини перед адміністрацією села Гадюкине, лише навісили ганебне клеймо та й виперли нарешті он, подобру-поздорову, загрозою посадки - милі, добрі, толерантні люди... На початок 2022 року було в мене намічено багато різного: і літературний вечір у Москві, і зйомки нового ютуб-проєкту в Пітері, і "Дилетантские чтения" там же... На жаль. Не будемо далі смішити бога своїми планами - може колись усе це й станеться, але, мабуть, не раніше, ніж правоохоронні органи знову почнуть ловити Є.В.Пригожина, 1961 р.н., раніше засудженого (хтось із нас двох явно становить небезпеку суспільству). А поки цей Пригожин тут еліта, я продовжу виконувати функцію іноземного агента - зовні від батьківщини, зате без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше", - резюмував Шендерович.