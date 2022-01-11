Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За добу захворіли понад 2,1 млн людей

Станом на ранок 11 січня у світі зареєстрували 2 170 145 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 163 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 311 207 519 випадків інфікування, з них 2 170 145 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 512 898 особа, з них 5 163 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 260,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 68-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 26-ту, за летальними випадками за добу Україна - 13-та у світі та 7-ма в Європі.