Консерватори ХДС вимагають від уряду Німеччини чіткої позиції стосовно РФ

Керівництво Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної політичної сили Німеччини, вимагає від уряду чіткої та узгодженої позиції стосовно Росії.

Про це заявив генеральний секретар ХДС Пауль Ціміак після засідання президії партії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Політик зазначив, що Європа не лише має говорити з Росією єдиним голосом - вона повинна говорити чіткою мовою.

"Ми очікуємо такої чіткості від федерального уряду", - сказав Ціміак.

Він зауважив, що консерватори підтримують багато заяв "Зелених" (які входять в нинішню владну коаліцію), зокрема, глави МЗС Анналени Бербок, які раніше висловлювали дуже чітку позицію стосовно РФ. Водночас, за словами Ціміака, з боку ще одного члена коаліції - СДПН - спостерігається "абсолютно протилежна комунікація щодо Росії". Тож ХДС очікує насамперед узгодженості позицій між партіями влади.

"Ніхто не зацікавлений у провокаціях та ескалації, але ми (ХДС. - Ред.) чітко заявляємо: якщо іншого шляху немає, ми будемо разом з іншими в Європі готові до дій у тому, що стосується запровадження відповідних санкцій", - заявив Ціміак.

З точки зору ХДС, за словами генсекретаря, НАТО та ЄС мали ще раз засвідчити єдність у питанні України, підтвердивши, що доля незалежної держави не може вирішуватися без її участі.

На переконання Ціміака, демократизація в Україні тісно пов’язана з її безпекою, тому Німеччина має "демократичний обов’язок" підтримувати цей процес і надалі.

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"Суверенітет і територіальна цілісність України для нас не можуть бути предметом торгу. Так само як можливість кожної держави, яка є суверенною, прагнути членства в НАТО", - підкреслив політик.

Він також зауважив, що "Нормандський формат" зарекомендував себе як добра перевірена платформа.