У Казахстані затримали майже 10 тис. осіб
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Кількість затриманих під час масових протестів у Казахстані зросла майже до 10 тисяч осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили в МВС республіки.
"9900 людей затримано правоохоронцями", - зазначили в міністерстві.
В оперативному штабі МВС додали, що під час проведення оперативних заходів поліцейськими за участю військовослужбовців Нацгвардії та підрозділів спецназу у місті Тараз вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35". Розпочато досудове розслідування.