В ОП розповіли, про що просили НАТО перед переговорами з РФ: "Наші аргументи були почуті та взяті в роботу"

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що на зустрічі Комісії Україна-НАТО українська сторона озброїла партнерів аргументами перед переговорами з РФ і висловила позицію щодо майбутнього саміту Альянсу у Мадриді.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Взяв участь у роботі Комісії Україна - НАТО, яка відбулася у Брюсселі напередодні засідання Ради Росія - НАТО, запланованого на 12 січня. Звірили годинники з державами-членами НАТО та озброїли їх аргументами напередодні запланованого діалогу з Росією. Наші аргументи були почуті та взяті в роботу. Не можу розкривати хід дискусії, оскільки засідання відбувалось у закритому форматі. Відзначу лише, що висловили свою позицію усі 30 союзників і у кожному виступі звучала підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також висока оцінка того, що Україна залишається стриманою під час напруженої ситуації на її кордонах та не піддається на різного роду провокації. Зі свого боку запевнив, що так триватиме і надалі", - розповів Жовква.

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"Безумовно, також обговорили з союзниками та керівництвом Альянсу підготовку до майбутнього Саміту НАТО у Мадриді. Відзначив важливість того, щоб Україна не лише мала б бути запрошена на Саміт як країна-партнер, а й були б ухвалені чіткі рішення щодо її подальшого руху до членства в НАТО, бажано з конкретними часовими орієнтирами. Над цим і будемо працювати, починаючи від сьогодні, з усіма столицями держав-членів НАТО та зі штаб-квартирою в Брюсселі. Сьогодні ж у більшості виступів почули, що майбутнє України в НАТО - це справа виключно 30 членів НАТО та України як країни-аспіранта. І нікого більше. І це вселяє обережний оптимізм на успішний результат Мадрида та щодо подальшого руху до НАТО", - резюмував він.