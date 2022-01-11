Плануємо розглянути COVID-вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня, - Кузін

Через декілька місяців в Україні можуть розглянути питання вакцинації від COVID-19 дітей від 5 років.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах. Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали", - зазначив він.

"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", - додав Кузін.

Коментуючи вакцинацію від ковіду дітей від 12 років в Україні, Кузін заявив: "Щеплення дітей роблять лише за бажанням батьків. Вже вакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років. Частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. Тобто нічого незвичного не зареєстровано".

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