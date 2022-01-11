За 2021 рік СБУ повідомила про підозри понад 60 організаторам антиконституційного "референдуму" 2014 року на Луганщині

СБУ продовжує системні заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки на сході України.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за минулий рік повідомлено про підозри понад 60 організаторам антиконституційного "референдуму" 2014 року у Луганській області.

За матеріалами СБУ, 40 зловмисників – засуджено. Серед них – так звані "голови виборчих дільниць" та ворожі агітатори.

За завданням своїх "кураторів" вони проводили підривну діяльність на сході нашої держави. Для цього організовували та сприяли проведенню псевдореферендуму на території Луганщини.

Через фейковий захід зловмисники намагались "легітимізувати" представників незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" та порушити територіальну цілісність України.

Крім того, вже на початку січня цього року слідчі СБУ повідомили про підозру ще одній поплічниці бойовиків. Встановлено, що у 2014 році ватажки ворожих угруповань призначили її "головою виборчої комісії" для проведення незаконного "референдуму" на території Щастинського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 років за ґратами отримала організаторка незаконного референдуму на Донеччині, – прокуратура

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти держбезпеки нашої країни.

Заходи із викриття і документування правопорушень проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури.