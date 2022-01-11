Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до виправної колонії, - правозахисники

Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до жіночої виправної колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє правозахисний центр "Вясна".

"Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.

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