Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до виправної колонії, - правозахисники
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Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до жіночої виправної колонії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє правозахисний центр "Вясна".
"Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.