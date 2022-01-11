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Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до виправної колонії, - правозахисники

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Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до виправної колонії, - правозахисники
Члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову етапували до жіночої виправної колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє правозахисний центр "Вясна".

"Політув'язнену Марію Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Александр Ивашин 054948b9
    Колесникова боец , порвать свой паспорт на границе и отказаться от депортации , променяв Европу на тюрьму , мало кто сможет . Респект !
  • Алла Продавцова
    ця жінка дуже наївна. Дарувала силовикам квіти, показувала пальцями сердечко...
    з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
  • Александр Ивашин 054948b9
    Не , то вьі дуркуете !😂
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