Проводячи перемовини з Росією, США враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом країни, - "слуга народу" Мережко
Про це в інтерв'ю розповів Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, заступник керівника української делегації в ТКГ Олександр Мережко.
Він зазначив, що не очікує якихось конкретних результатів від перемовин Росії та США, оскільки, на його думку, Кремль не налаштований конструктивно.
"Для того, щоб Російська Федерація щось почула, з нею необхідно говорити мовою санкцій і займати жорстку принципову позицію. Все інше Росія сприймає як слабкість і постійно тестує здатність Заходу протидіяти російській агресії", - додав політик.
"Слуга народу" запевнив, що під час перемовин США дотримуються принципу "нічого про нас без нас": "Проводячи перемовини з Росією, вони враховують інтереси України, захищають їх і консультуються з керівництвом України".
Разом з тим, Мережко заявив, що поки не знає точно, які конкретно санкції США та європейські партнери України готові запровадити в разі нового нападу Росії на Україну.
"Я думаю, що американські експерти, які розробляли ці санкції, добре знають, що саме може стримати Росію від подальших агресивних кроків", - запевнив нардеп.
Детльніше читайте в інтерв'ю голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександра Мережка: "Головний висновок із подій в Казахстані - необхідно прискорити вступ України до НАТО".