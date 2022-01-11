У трьох областях поліцейські знущалися із затриманих, - ДБР

Держбюро розслідувань викрило поліцейських Рівненської, Чернігівської та Вінницької областей, які знущалися із затриманих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Так, співробітники ДБР повідомили про підозру слідчому Гайсинського райуправління поліції у Вінницькій області, який незаконно затримав та побив неповнолітнього хлопця.

У липні 2021 року поліцейський приїхав до села Ольгопіль для проведення обшуку в межах кримінального провадження щодо незаконної рубки лісу. Місцеві мешканці не побачили відповідної ухвали слідчого судді та вирішили не допускати поліцейського до свого помешкання.

Неповнолітній родич сім’ї знімав усі слідчі дії на телефон. Пізніше це кваліфікували, як "погрозу працівнику правоохоронного органу" та затримали хлопця. Лейтенант поліції, який проводив затримання, достовірно знав, що юнак є неповнолітнім. А затримання неповнолітніх можливе лише за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Слідчий надягнув на юнака кайданки та зі спільниками поставив хлопця на коліна, та бив його до втрати свідомості.

Після чого хлопця доставили до відділення поліції, де він пробув близько 17 годин. За рішенням прокурора Вінницької обласної прокуратури лейтенанта поліції було звільнено. Наразі встановлюються особи спільників, які були причетними до побиття неповнолітнього.

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Підозру за побиття затриманого повідомили й інспектору взводу Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Встановлено, що 8 травня 2020 року патрульні затримали чоловіка, який перебував напідпитку та порушував громадський порядок на території залізничного вокзалу.

Затриманий відмовився поїхати з поліцейськими на освідування та почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців.

Тоді інспектор взводу кілька разів вдарив його ногою, повалив на землю та притис коліном до землі, надавивши поблизу шиї. Патрульний бив чоловіка головою об асфальт та долонями по обличчю. Після чого він відвіз затриманого до залізничних колій, де зняв кайданки та залишив без надання медичної допомоги.

У результаті побоїв затриманий отримав тілесні ушкоджень середньої тяжкості. Наразі за рішенням суду правоохоронця відсторонено від посади.

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Також завершено досудове розслідування стосовно інспектора патрульної поліції Чернігівського райуправління поліції, через дії якого громадянин отримав інвалідність.

У січні 2020 року під час чергування правоохоронець з колегою на службовому авто переслідували водія скутера, який їхав без реєстраційного номера. Коли водій скутера зменшив швидкість один з правоохоронців без попередження та вимоги зупинитися підбіг до нього та вдарив кулаком у плече.

Злякавшись, чоловік намагався залишити місце пригоди, але поліцейський заскочив на скутер і вже під час руху продовжував бити та душити чоловіка.

Після того, як громадянин впав та знепритомнів, правоохоронець продовжив його бити. Свідками цього стали кілька перехожих. Потерпілий потрапив до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, і як наслідок отримав інвалідність.

Поліцейські запропонували постраждалому оплатити його лікування, аби той не подавав заяву, але обіцянку не виконали. Крім того, вони намагалися запевнити чоловіка, що знайшли його вже лежачого на узбіччі дороги.

Всі фігуранти кримінальних проваджень підозрюються у перевищенні службових повноважень, що супроводжувались насильством та погрозою застосування насильства, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, а у слідчий Гайсинського райуправління – у завідомо незаконному затриманні (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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