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Проведення чергового саміту в "Нормандському форматі" дало б серйозний поштовх мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, - Єрмак

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Проведення чергового саміту в "Нормандському форматі" дало б серйозний поштовх мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, - Єрмак
Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в "Нормандському форматі" на різних рівнях.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі із радниками лідерів Франції та Німеччини, які прибули до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в "Нормандському форматі" на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту "Нормандської четвірки". Проведення чергового саміту в "Нормандському форматі" дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", – заявив Єрмак.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Серьезный поштовх дало бы хорошая ********* ермаку и его зефаворитке. Вот это было бы хорошо и правильно. И штовхаты их до самой границы ростова.
  • саша паламарчук
    Де сцікун?
  • Владимир Сухов e5dee246
    Який може бути саміт зі зрадниками? Німеччина та Франція працюють на Россію, а наш президент і ОП також. І чого очікувати?
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