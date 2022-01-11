За добу від COVID-19 в Києві померли 12 осіб, виявлено 1 192 нових випадки захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1 192 хворих на коронавірус, 12 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"1192 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8314 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 339 824", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 636 жінок віком від 18 до 91 року та 499 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 27 дівчаток від 1 до 17 років і 30 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 7 жінок від 51 до 83 років і 5 чоловіків від 64 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 67 хворих на коронавірус та 21 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 1041 людина. Загалом коронавірус подолали 319 485 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Подільському районі – 171, в Оболонському – 143 та в Солом’янському районі – 142 випадки", – зазначив Віталій Кличко.