Шабунін про конкурс на керівника САП: Схоже, Банкова таки затвердить Клименка переможцем, але збиватиме його повторною спецперевіркою

Оскільки президент України Володимир Зеленський обманув МВФ, пообіцявши призначити керівника САП ще в листопаді минулого року та не виконавши цієї обіцянки, Україні не варто очікувати нових позик принаймні до виконання цього зобов’язання з Меморандуму.

Про це голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження з конкурсом САП та що чекати від МВФ. МВФ попередив про відплив капіталу і знецінення валюти на ринках, що розвиваються, (Україна серед них). Тобто позики уряду на ринках коштуватимуть нам ще дорожче, а значить дешеві гроші МВФ знову стають питаннями виживання", - нагадує він.

"Вибачте, але тут я знову про САП: Банкова МВФ обманула, обіцявши призначити керівника САП ще в листопаді. Це означає, що наступних позик не буде. Принаймні, до виконання цього зобов’язання з Меморандуму", - впевнений Шабунін.

"Що далі буде з конкурсомі?, - порушує питання голова ЦПК.

"Схоже, Банкова дасть відмашку своїм членам комісії таки затвердити переможця (Клименка), але потім збиватиме його незаконною (повторною) спецперевіркою. За результатами повторної спецперевірки в Клименка або заберуть доступ до держтаємниці, або рішенням суду скасують конкурс (через власне незаконність повторної спецперевірки)", - пише Шабунін, обіцяючи більш детально зупинитися на описі цього сценарію вже завтра.

В той же час він запевняє, що підготовка до такого сценарію очевидна з вчорашньої новини Укрінформу від "джерел", які "втулили журналістам очевидну брехню".

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Брехня 1. "Джерело" спростувало проведення Офісом генпрокурора повторної спецперевірки.

"Я на власні очі бачив відповідні документи - повторна спецперевірка щодо Синюка проводиться точно. Якщо спецпервірка не проводиться, то в чому проблема сказати про це офіційно?" - додає він.

Шабунін також нагадує, що в одному із інтерв’ю переможець конкурсу Клименко прямо заявив про спроби втягнути його в повторну (незаконну) спецперевірку.

Брехня 2. Автор стверджує, що Порядок роботи комісії передбачає повторну спецперевірку. В жодному пункті того Порядку (чи будь-якого іншого документу) немає про повторну спецперевірку.

"Припустимо "ок" повірити одному "джерелу" на слово (хоча ніфіга не ок, звичайно. - Авт.), але ж писати відверту неправду про публічний (!) документ, навіщо?", - аргументує він.

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"Більше того НАЗК офіційно (не "джерелами" - офіційно. - Авт.) повідомило, що така повторна спецпервірка є незаконною. Одним словом, незважаючи на критичну потребу України у фінансовій (МВФ) та військовій підтримці (США), команда Зеленського продовжує плювати їм в очі. Невже безпека своїх корупціонерів для Банкової важливіша, ніж безпека всіх українців? Якщо важливіша, то принаймні в цьому влада сьогоднішня гірша від попередників. Порошенко свої обіцянки перед Заходом виконував. Так, під суспільним тиском, з бійкою, до останнього петляючи, але все ж виконував", - продовжує Шабунін.

"Слава Богу, американці продовжують допомагати нам зброєю, незважаючи на обман українським президентом Байдена. Зеленський, нагадаю, пообіцяв йому завершити конкурс 5 місяців тому. Пообіцяв і обманув так само, як обманув МВФ", - резюмує голова Центру протидії корупції.



